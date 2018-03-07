У Києві сталася серйозна масштабна аварія: фото та відео

У середу, 7 лютого, на проспекті Леся Курбаса у Києва сталася масова аварія за участю 7 автомобілів.

Про це інформує "Еспресо".

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На проспекті зіткнулися авто Nissan, Ford, два авто Citroen та три автомобілі Skoda. Відомо, що основною причиною аварія стала ожеледь.



На місце приїхали правоохоронці та "швидка допомога, проте учасники автопригоди відмовилися від медичної допомоги.



За словами водіїв, одразу після ДТП комунальники почали посипати дорогу піском. Внаслідок аварії у Києві перекрили повністю проспект Леся Курбаса.

До слова, у середу, 28 лютого, ввечері 5 машин зіткнулося на вулиці Луговій у Києві.