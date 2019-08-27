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      У Києві маршрутка з людьми потрапила в масштабну ДТП: відео

      540 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / Скрін з відео

      У Дарницькому районі Києва на вулиці Чернігівській сталася аварія за участі маршрутного автобусу №414, у якому перебували пасажири.

      На відео, яке опублікував ресурс "Київ оперативний" видно, що зіткнулося 6 автівок.

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      У коментарі написали, що люди, які були у салоні, кричали, щоб водій зупинився, але було вже пізно.

      На опублікованому відео видно, що машини, які зіткнулися, утворили "гармошку".

       

      Вночі у Дніпровському районі Києва на Північному мосту зіткнулися Mercedes Vito та Suzuki SX4. У результаті останнє авто кілька разів перекинулося на дах і застрягло між відбійником і поруччям. Правоохоронці встановили, що Suzuki, як і Mercedes, їхали у бік лівого берега. Проте, не доїжджаючи до SkyMall, Suzuki зачепив причіп Mercedes, внаслідок чого водій "японця" втратив контроль над автомобілем і легковик перекинувся та вилетів на тротуар.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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