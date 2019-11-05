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      У Києві станції метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" тимчасово закрили

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      У Києві через псевдозамінування тимчасово закрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту"
      У Києві через псевдозамінування тимчасово закрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" / фото з відкритих джерел

      Через анонімний дзвінок про замінування у Києві тимчасово закрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту", що розташовуються на синій і зеленій гілці відповідно.

      За інформацією пресслужби комунального підприємства "Київський метрополітен", на станції "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" неможливо буде пройти не лише, щоб сісти на потяг, а щоб і зробити пересадку.

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      "Надійшов анонімний дзвінок про мінування Триває перевірка. Про відкриття станцій буде повідомлено одразу після завершення перевірки", – кажуть у "Київському метрополітені".

      У Києві упродовж останнього часу до правоохоронців надходило кілька дзвінків про замінування, і усі вони виявилися фейковими. Зокрема, наприкінці жовтня зловмисники "мінували" столичний аеропорт "Жуляни", внаслідок чого тут відбулася евакуація пасажирів і працівників.

      А вже 1 листопада "замінували" станції метро "Театральна", "Хрещатик" і "Арсенальна". У результаті їх закрили на вхід і на вихід разом з пересадками з них на інші лінії метро.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Метро Транспорт Кримінальні новини Фейкові замінування
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