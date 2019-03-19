У Києві суддю облили зеленкою

У Києві невідомі облили зеленкою суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого. Напад стався 19 березня біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Суддя Усатий саме планував взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання, повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

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У комісії засудили цей вчинок і заявили, що продовжують здійснювати всі процедури в межах проведення судової реформи.

Усатого облили зеленкою, коли він вийшов з автомобіля. Чоловік розповів правоохоронцям, що до нього підійшов невідомий у капюшоні, бризнув зеленкою і втік.

Суддя переконує, що останнім часом він ні з ким не конфліктував.

Зараз поліцейські переглядають записи з камер відеонагляду та розшукують зловмисника.



Фото з місця нападу на суддю Усатого

Що таке Вища кваліфікаційна комісія суддів України? Постійно діючий орган у системі судоустрою України. Він є відповідальним за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Що відомо про суддю Віталія Усатого? Голова Господарського суду Харківської області, спеціалізується на банкрутстві. У 2017 році харків’яни пікетували приміщення цього суду, виступаючи проти банкрутства футбольного клубу "Металіст". Цю справу розглядав саме Усатий, який неодноразово відкладав слухання. За даними ЗМІ, таке затягування дозволяло власнику клубу, олігарху-втікачу Сергієві Курченку отримувати додаткові прибутки від здачі в оренду спортивних комплексів та відтягувати відшкодування боргу перед "Харківобленерго".



У 2011 році Вища рада юстиції встановила порушення з боку судді Усатого при розгляді іншої справи про банкрутство, але вирішили не звільняти суддю.



Чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подарував Усатому нагородну зброю – пістолет Макарова.