"Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом": хто прийшов на форум до Порошенка

У Києві триває форум, на якому Петро Порошенко оголосив про своє рішення вдруге балотуватися у президенти країни.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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У Міжнародному виставковому центрі в Києві зібралося чимало людей: українці з різних регіонів країни прийшли послухати Президента України Петра Порошенка. Щоправда, люди, які приїхали з Чернігівщини, так і не пояснили, як вони сюди потрапили та звідки у них запрошення на форум.

Серед гостей заходу – чимало відомих осіб. Серед них – голова Православної церкви України митрополит Епіфаній, нардепи з фракції "Блок Петра Порошенка", члени кабміну, зокрема прем'єр-міністр Володимир Гройсман.



У Києві триває форум "Від Крут до Брюсселя" за участі Петра Порошенка

На форум приїхали й очільник Дніпра Борис Філатов, депутати з групи "Воля народу" Ярослав Москаленко, Степан Івахів та Сергій Мартиняк. Крім того, відвідали захід і видавець Іван Малкович, письменник Юрко Винничук, акторка Ірма Вітовська, художник Олександр Ройтбурд, повідомили в "Українській правді".

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.



8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів на найвищу українську посаду. Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати мають повідомити до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.



За останніми даними, вже 39 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. Понад 20 з них вже офіційно зареєстрували.