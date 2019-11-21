У Києві відзначають день Гідності та Свободи: фото, відео

В Україні відзначають день Гідності та Свободи. Це – вже шоста річниця подій на Майдані, що починалися як мирна студентська демонстрація за європейську інтеграцію, а завершилися розстрілами людей.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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У Києві заходи розпочалися з молебню на алеї Героїв Небесної Сотні, що раніше мала назву вулиці Інститутська. Саме там у 2014 році жорстокого розстрілювали активістів.

Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих почали називати Небесною Сотнею.

Що таке Майдан або Революція ГідностіАкції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронців та спецпризначенців режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.

Молебень на алеї Героїв Небесної Сотні: фото 24 каналу (Андрій Костюк)



Віддати шану загиблим героям приходять не лише кияни, приїжджають люди зі всієї України. Також моляться за солдатів, які воюють на Сході та захищають Україну.

Приїхали до столиці і родичі героїв Небесної Сотні. "Це вже як другий дім нам тут (алея Героїв Небесної Сотні, – 24 канал). Приходимо, спілкуємося родинами, разом свою біду несемо по життю", – розповіла Людмила Корнєєва, дружина загиблого героя.

Взяв участь в урочистостях, приурочених до Дня Гідності та Свободи, й президент Володимир Зеленський. Зробив він це у Києві на місці, де має бути зведено музей Революції Гідності. Під час свого виступу заявив, що усі винні у розстрілах на Майдані обов'язково мають бути покарані.

Участь Володимира Зеленського в урочистостях: дивіться відео



Як розповів Юрій Аксенин, син загиблого на Майдані, напередодні до ГПУ запросили всіх родичів героїв Небесної Сотні, та запевнили, що розслідування не призупинилися.

Що відомо про День Гідності та Свободи

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революції. 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція.

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До президентства Віктора Януковича 22 листопада українці відзначали День Свободи. Та президент-утікач це свято скасував. Повернув його п'ятий президент Петро Порошенко, який своїм указом від 13 листопада 2014 року запровадив в Україні День Гідності та Свободи.

Вже шостий рік поспіль в цей день українці вшановують патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору.