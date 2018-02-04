У Києві вийшли на марш проти "Національних дружин": фото

У столиці України через тиждень після того, як близько шести сотень осіб з "Національної дружини" пройшли маршем та склали присягу, вийшли й ті, хто виступив проти мілітарного об’єднання.

Декілька десятків активістів вийшли на Контрактову площу, щоб висловити своє невдоволення, а також привернути увагу до мілітарних формувань, зокрема, мова йде про організацію "Національні дружини". Фото опублікувало "Радіо Свобода".

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Учасники акції пройшли маршем від Контрактової площі до Поштової із гаслами "Ні насильству!", "Національній дружині – незачьот" тощо.

Учасники акції зазначають, що створення таких сил в Україні може призвести до насильства над іншими верствами населення, які мають інші погляди. В першу чергу – лівоцентристами.