У Києві водій Range Rover власноруч виламав шлагбаум: відео

Інцидент стався поблизу житлового комплексу "Затишний Квартал". Водій елітного позашляховика вийшов із машини і почав розхитувати шлагбаум.

Вигнувши його, він спокійно сів назад в автомобіль та поїхав собі далі. Зараз його розшукує поліція, заяву туди вже подали небайдужі люди. Відео з камер спостереження, на якому зафіксований інцидент оприлюднили у фейсбук-спільноті Kyiv Operative.

Дивіться також: Лімузин застряг у багнюці на футбольному полі у Харкові: курйозне відео

Увага! Розшукується неадекватний водій Range Rover, який пошкодив шлагбаум та проскочив на приватну територію ЖК "Затишний Квартал",

– мовиться у повідомленні.

Охоронець, який вибіг до чоловіка, запевняє, що чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій Range Rover власноруч ламає шлагбаум у Києві: відео