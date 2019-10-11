09:56
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      У Києві водій Range Rover власноруч виламав шлагбаум: відео

      1424 Читать новость на русском
      Водій на Range Rover виламав шлагбаум
      Водій на Range Rover виламав шлагбаум / скріншот

      Інцидент стався поблизу житлового комплексу "Затишний Квартал". Водій елітного позашляховика вийшов із машини і почав розхитувати шлагбаум.

      Вигнувши його, він спокійно сів назад в автомобіль та поїхав собі далі. Зараз його розшукує поліція, заяву туди вже подали небайдужі люди. Відео з камер спостереження, на якому зафіксований інцидент оприлюднили у фейсбук-спільноті Kyiv Operative.

      Дивіться також: Лімузин застряг у багнюці на футбольному полі у Харкові: курйозне відео

      Увага! Розшукується неадекватний водій Range Rover, який пошкодив шлагбаум та проскочив на приватну територію ЖК "Затишний Квартал",
      – мовиться у повідомленні.

      Охоронець, який вибіг до чоловіка, запевняє, що чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння.

      Водій Range Rover власноруч ламає шлагбаум у Києві: відео

       

      blog_ava
      Смартфони iPhone 11 та iPhone Pro 11 офіційно надійшли у продаж в Україні: ціна
      сьогодні
      10494
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      сьогодні , 08:58 Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      Віталій Дейнега 676
      Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      10 жовтня , 21:53 Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      Анастасія Зазуляк 4639
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сьогодні , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 402
      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      сьогодні , 08:32 ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      Ірина Поліщук 1713
      Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка
      сьогодні , 06:20 Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка
      323
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук