У Києві ввели оперативне положення щодо громадського транспорту

3 березня у Києві тимчасово застосували оперативне положення №2, яке стосується розкладу курсування громадського транспорту.

Згідно з документом, розклад всіх маршрутів громадського транспорту зазнає змін і буде нестабільним, йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

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"3 березня від початку руху введено оперативне положення № 2 – курсування з відхиленням від розкладу руху на усіх маршрутах громадського транспорту у звʼязку із складними погодними умовами", – зазначили у КМДА.

Внаслідок активного циклону у Києві у суботу, 3 березня, очікують снігових заметів на 10-17 сантиметрів заввишки.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства,

– додали в адміністрації.

Раніше рятувальники попередили, що у столиці 3 березня буде обмежено в'їзд вантажівок.