У Києві з Голосіївського суду утік підозрюваний у вбивстві

У четвер, ввечері 6 грудня, у Києві із приміщення Голосіївського суду утік підозрюваний у скоєні кримінального злочину. Відомо, що підозрюваний перебував під домашнім арештом.

Про це повідомляє Громадське.

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Під час засідання Голосіївського суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою. Чоловік, скориставшись нагодою, вийшов у коридор. Йому вдалось втекти із приміщення суду.

Чоловіка судять за підозрою у вбивстві — статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі його розшукує поліція.

До слова, нещодавно у двох судах Києва шукали вибухівку. Шевченківський районний суд та Деснянський районний суд евакуювали через анонімне повідомлення про замінування.