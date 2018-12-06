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      У Києві з Голосіївського суду утік підозрюваний у вбивстві

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      У Києві з Голосіївського суду утік підозрюваний у кримінальному злочині
      У Києві з Голосіївського суду утік підозрюваний у кримінальному злочині / Фото з відкритих джерел

      У четвер, ввечері 6 грудня, у Києві із приміщення Голосіївського суду утік підозрюваний у скоєні кримінального злочину. Відомо, що підозрюваний перебував під домашнім арештом.

      Про це повідомляє Громадське.

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      Під час засідання Голосіївського суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою. Чоловік, скориставшись нагодою, вийшов у коридор. Йому вдалось втекти із приміщення суду.

      Чоловіка судять за підозрою у вбивстві — статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі його розшукує поліція.

      До слова, нещодавно у двох судах Києва шукали вибухівку. Шевченківський районний суд та Деснянський районний суд евакуювали через анонімне повідомлення про замінування.

      Теги: Новини України Новини Києва Судді Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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