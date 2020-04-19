У Києві за ґрати загримів чоловік, якого у грудні виміняли бойовики: деталі

Суд у Києві призначив покарання у вигляді 7 років за ґратами уродженця Запоріжжя Іллі Маслова. Причина – розбій і збройні напади. Здавалося б, звичайна побутова справа, якби не особа засудженого, якого раніше відпустили у межах обміну з бойовиками 29 грудня 2019 року.

Вирок у цій справі ще 27 березня виніс Оболонський райсуд Києва. Про те, що мовиться саме про Іллю Маслова, пише "Українська правда".

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Щоб розтлумачити ситуацію, почнемо з самого початку. Отже, Ілля Маслов – звичайний собі хуліган. За його плечима вже три обвинувальні вироки в Україні, березневий став вже четвертим. Крім того, на його рахунку ще кілька судимостей у Росії.

Його справи жодним чином не стосувалися війни на Донбасі, тож коли бойовики запросили його на обмін, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування.

Після Помилування Ілля Маслов планував виїхати до Росії. Втім через судимість там, в'їзд у Росію йому наразі заборонений. Тоді чоловік вирішив повернутися до Києва.

Після повернення Маслов знову взявся за старе. За цей короткий час суд вже визнав його винним у розбої, а також проти нього відкриті ще 3 справи, які наразі перебувають у суді.

За що Маслова засудили цього разу?Ілля Маслов звернувся до жінки, що надає сексуальні послуги за гроші. Вони познайомилися в Інтернеті, а тоді наш "герой" запросив її на зустріч. Коли та прийшла, він підкрався з заду, приставив до шиї ножа і вимагав грошей.



Зловмисник викрав у жінки 1 тисячу 600 гривень і телефон за 3,5 тисячі гривень. Схоже, така ціна тих, кого Україна відпустила у межах обміну. До слова, у суді Маслов визнав свою провину.