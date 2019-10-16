У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки
У Києві 15 жовтня зафіксували новий температурний рекорд – цей день виявися найтеплішою серединою жовтня у столиці за останні 134 роки.
Після полудня 15 жовтня у Києві стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1 градуса, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
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Цей показник на +0,4 градуса вищий від попереднього максимуму температури повітря у Києві, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.
Така висока, як для середини жовтня, температура за кліматичною нормою відповідає середині серпня, зазначили метеорологи.
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