У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки

У Києві 15 жовтня зафіксували новий температурний рекорд – цей день виявися найтеплішою серединою жовтня у столиці за останні 134 роки.

Після полудня 15 жовтня у Києві стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1 градуса, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Цей показник на +0,4 градуса вищий від попереднього максимуму температури повітря у Києві, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

Така висока, як для середини жовтня, температура за кліматичною нормою відповідає середині серпня, зазначили метеорологи.