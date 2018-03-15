У Києві загорілася електропідстанція: відео з місця пожежі

Поблизу станції метро "Червоний Хутір" у Києві сталася пожежа електропідстанції.

Про це інформує "Київ Оперативний" у Facebook.

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Займання сталося на місці будівництва нового дому. Туди вже приїхали пожежна служба, ДСНС, поліція та медики.



Наразі невідомо, чи є постраждалі.

До слова, 13 березня 2018 року у Києві горіли приміщення на території столичного комбінату "Поліграфкнига" у Святошинському районі. Це приблизно 700 квадратних метрів.