У Києві загорілася електропідстанція: відео з місця пожежі
Поблизу станції метро "Червоний Хутір" у Києві сталася пожежа електропідстанції.
Про це інформує "Київ Оперативний" у Facebook.
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Займання сталося на місці будівництва нового дому. Туди вже приїхали пожежна служба, ДСНС, поліція та медики.
Наразі невідомо, чи є постраждалі.
До слова, 13 березня 2018 року у Києві горіли приміщення на території столичного комбінату "Поліграфкнига" у Святошинському районі. Це приблизно 700 квадратних метрів.
Джерело: 24 Канал
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