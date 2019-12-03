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      У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал: людей евакуюють

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      У Києві евакуювали залізничний вокзал через "замінування" / Фото з Facebook

      У Києві тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про замінування. Усіх працівників та пасажирів евакуювали з приміщення.

      Інформацію начебто про замінування надійшла близько 16 години, пише пресслужба Укрзалізниці.

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      Після цього усіх працівників та пасажирів евакуювали з вокзалу. Наразі його перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

      Проте, рух потягів не зупиняли. Люди можуть потрапити на платформи через допоміжні переходи.

      Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів проходить через прилеглі до центральної будівлі переходи,
      – додали в Укрзалізниці.

       

      Що відомо про фейкові мінування у Києві та в Україні загалом? Повідомлення про так зване замінування Центрального вокзалу у Києві з'являється не вперше.

      1 грудня поліція столиці отримала повідомлення про "замінування усього Києва". Вибухотехніки перевіряли залізничний вокзал, а усіх людей евакуювали. Така ж ситуація траплялась і раніше – 26 листопада.

      Загалом останнім часом значно побільшало фейкових повідомлень про закладену вибухівку. Мінують усе – метро, аеропорти і вокзали, а також торговельні центри, школи, лікарні і навіть державні установи на кшталт Офісу Президента і Верховної Ради. Недавно"мінували" потяг Інтерсіті Львів – Київ. Через повідомлення той кілька годин простояв у полі.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Поліція Фейкові замінування Новини Києва Укрзалізниця
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