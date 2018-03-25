У Києві зійшов з рейок трамвай і в’їхав у позашляховик: фото
У неділю, 25 березня, в Києві на вулиці Дмитрівській трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая №15 та автомобіля-позашляховика Lexus.
Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.
"ДТП в Києві на вул. Дмитрівська: трамвай "зіскочив" з рейок у припаркований Lexus", – мовиться у повідомленні спільноти.
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Трамвай, який зійшов з рейок, під час зіткнення з авто пошкодив його. Проте внаслідок інциденту не постраждав. Зараз на місці працює поліція.
Через аварію рух трамваїв тимчасово заблоковано.
До слова, 24 березня у Києві на вулиці Глибочицькій зійшов з рейок трамвай, де проходять маршрути №14 і 18.
Джерело: 24 Канал
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