У Києві зійшов з рейок трамвай і в’їхав у позашляховик: фото

У неділю, 25 березня, в Києві на вулиці Дмитрівській трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая №15 та автомобіля-позашляховика Lexus.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.

"ДТП в Києві на вул. Дмитрівська: трамвай "зіскочив" з рейок у припаркований Lexus", – мовиться у повідомленні спільноти.

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Трамвай, який зійшов з рейок, під час зіткнення з авто пошкодив його. Проте внаслідок інциденту не постраждав. Зараз на місці працює поліція.

Через аварію рух трамваїв тимчасово заблоковано.

До слова, 24 березня у Києві на вулиці Глибочицькій зійшов з рейок трамвай, де проходять маршрути №14 і 18.