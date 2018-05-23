У Києві знову з’явилася реклама "Газпрому" до ЛЧ-2018

У Києві знову помітили рекламу "Газпрому" / Ілюстративне фото

Попри заборону влади Києва та УЄФА, у столиці знову розмістили логотип російської компанії "Газпром". Цього разу реклама газового монополіста з’явилась на НСК "Олімпійський".