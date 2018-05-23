У Києві знову з’явилася реклама "Газпрому" до ЛЧ-2018
Попри заборону влади Києва та УЄФА, у столиці знову розмістили логотип російської компанії "Газпром". Цього разу реклама газового монополіста з’явилась на НСК "Олімпійський".
Відповідне фото у Facebook опублікував юрист Клим Братківський.
Зазначимо, що реклама "Газпрому" розміщена у правому верхньому куті поряд із логотипами інших компаній.
Нагадаємо, раніше банери російської корпорації "Газпром" помітили у Києві на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА.
Згодом ці банери прибрали рішенням влади Києва та УЄФА.
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Джерело: 24 Канал
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