16:22
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      У київській лікарні в черзі на обстеження помер чоловік

      0
      Чоловік помер у черзі в лікарні / UBR

      Чоловік втратив свідомість, коли перебував у черзі на обстеження в консультаційно-діагностичному центрі. Медики не змогли повернути його до життя.

      У Голосіївському консультаційно-діагностичному центрі, 47-річний чоловік перебував у черзі на обстеження шлунково-кишкового тракту. Про це повідомляє ASPI.

      Читайте також: У Дніпрі таксист помер за кермом: в авто були пасажири

      Чоловік втратив свідомість. До приїзду швидкої допомоги, лікарі центру намагались повернути чоловіка до життя проводячи непрямий масаж серця та застосувавши адреналін.

      Медики швидкої допомоги провели активну реанімацію із застосуванням дефібрилятору, адреналіну та непрямого масажу серця. Попри всі зусилля, чоловік помер не приходячи до тями.

      Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
      сьогодні
      10850
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:50 Вибухи посилок в Амстердамі: що відомо
      Ірина Кошанська 348
      сьогодні , 15:00 Трамп створює для Росії болісну реальність
      Лілія Шевцова 825
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      859
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      430
      сьогодні , 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
      Ігор Саджениця 364
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук