У київській лікарні в черзі на обстеження помер чоловік

Чоловік втратив свідомість, коли перебував у черзі на обстеження в консультаційно-діагностичному центрі. Медики не змогли повернути його до життя.

У Голосіївському консультаційно-діагностичному центрі, 47-річний чоловік перебував у черзі на обстеження шлунково-кишкового тракту. Про це повідомляє ASPI. Читайте також: У Дніпрі таксист помер за кермом: в авто були пасажири Чоловік втратив свідомість. До приїзду швидкої допомоги, лікарі центру намагались повернути чоловіка до життя проводячи непрямий масаж серця та застосувавши адреналін. Медики швидкої допомоги провели активну реанімацію із застосуванням дефібрилятору, адреналіну та непрямого масажу серця. Попри всі зусилля, чоловік помер не приходячи до тями.