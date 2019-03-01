У київському метро вдвічі збільшаться тарифи на рекламу

Київська міська державна адміністрація підвищила вартість за розміщення реклами в метро та іншому громадському транспорті. З 1 липня фірми, які заробляють мільйони на перепродажі рекламних площ в метро, платитимуть за вдвічі вищими тарифами.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА, передало видання Bihus.info.

Читайте також: Тимошенко підтвердила факт мільйонних внесків для "Батьківщини" від фейкових донорів

У 2018 році юристи проекту "Тисни" скаржилися до Департаменту економіки та інвестицій КМДА через низькі тарифи на розміщення реклами у метро. Востаннє ці тарифи змінювалися у 2012 році, тому почали суттєво відрізняються від ринкових розцінок.

Юристи у відповідь отримали обіцянку перегляду цін. Здорожчання вдвічі орендної плати за рекламні площі в метро не прирівняє ціни до ринкових і фірми-посередники не залишаться без прибутків. Проте така зміна дозволить збільшити надходження до бюджету.

Наприклад, за один квадратний метр лайтбоксу на ескалаторі орендарю доведеться заплатити не 75 гривень на місяць, а 153 гривні. За внутрішнє брендування вагону – не 2 500, а 5 100 гривень.

Більшість найприбутковіших рекламних площ монополізували компанії, чиї власники тісно пов’язані з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка". Зокрема, понад дві тисячі квадратних метрів скляних поверхонь вагонів орендувала компанія "Центр медіагруп". Її власники – Іван Березенко та Павло Матвієнко – батько і двоюрідний дядько нардепа від БПП Сергія Березенка, який раніше був депутатом Київради від "Блоку Леоніда Чернівецького".

Раніше журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що, орендуючи рекламні площі за старими тарифами, фірми-посередники залишали собі понад 80% прибутку: відео