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      У київському метро вдвічі збільшаться тарифи на рекламу

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      Підвищення цін на рекламу в метро
      Підвищення цін на рекламу в метро / znaj.ua

      Київська міська державна адміністрація підвищила вартість за розміщення реклами в метро та іншому громадському транспорті. З 1 липня фірми, які заробляють мільйони на перепродажі рекламних площ в метро, платитимуть за вдвічі вищими тарифами.

      Про це йдеться у розпорядженні КМДА, передало видання Bihus.info.

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      У 2018 році юристи проекту "Тисни" скаржилися до Департаменту економіки та інвестицій КМДА через низькі тарифи на розміщення реклами у метро. Востаннє ці тарифи змінювалися у 2012 році, тому почали суттєво відрізняються від ринкових розцінок.

      Юристи у відповідь отримали обіцянку перегляду цін. Здорожчання вдвічі орендної плати за рекламні площі в метро не прирівняє ціни до ринкових і фірми-посередники не залишаться без прибутків. Проте така зміна дозволить збільшити надходження до бюджету.

      Наприклад, за один квадратний метр лайтбоксу на ескалаторі орендарю доведеться заплатити не 75 гривень на місяць, а 153 гривні. За внутрішнє брендування вагону – не 2 500, а 5 100 гривень.

      Більшість найприбутковіших рекламних площ монополізували компанії, чиї власники тісно пов’язані з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка". Зокрема, понад дві тисячі квадратних метрів скляних поверхонь вагонів орендувала компанія "Центр медіагруп". Її власники – Іван Березенко та Павло Матвієнко – батько і двоюрідний дядько нардепа від БПП Сергія Березенка, який раніше був депутатом Київради від "Блоку Леоніда Чернівецького".

      Раніше журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що, орендуючи рекламні площі за старими тарифами, фірми-посередники залишали собі понад 80% прибутку: відео

       

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      Теги: Новини Києва Новини України Гроші КМДА Розслідування Метро
      Джерело: 24 Канал
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