У київському метро з’явилися банківські термінали: оплатити проїзд можна карткою

Київський метрополітен запустив у роботу банківські термінали в касах станцій. Тепер можна придбати та поповнити картку метро або проїзний квиток без готівки.

Про це свідчить інформація на Facebook-сторінці столичної підземки.

З 13 до 24 листопада ще триватиме технічне налаштування, після чого проект перейде в режим повноцінної роботи.

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Водночас через термінали неможливо буде заплатити за купівлю жетонів, оскільки вони виводяться з обігу.

Також допрацьовується функція запису MetroPass. Наразі вона доступна на станції метро "Кловська".

"Розширення можливостей зручної оплати проїзду разом з надійними партнерами – важливий напрямок розвитку якості послуги для нашого пасажира. Нагадаю, що київський метрополітен став 5-м у світі, де можна розрахуватися банківською карткою безпосередньо на турнікеті. За час проекту уже опрацьовано 40 мільйонів платежів", – розповів керівник столичної підземки Віктор Брагінський.