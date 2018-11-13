14:39
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      У київському метро з’явилися банківські термінали: оплатити проїзд можна карткою

      297 Читать новость на русском
      У київському метро з’явилися банківські термінали
      У київському метро з’явилися банківські термінали / Ілюстративне фото

      Київський метрополітен запустив у роботу банківські термінали в касах станцій. Тепер можна придбати та поповнити картку метро або проїзний квиток без готівки.

      Про це свідчить інформація на Facebook-сторінці столичної підземки.

      З 13 до 24 листопада ще триватиме технічне налаштування, після чого проект перейде в режим повноцінної роботи.

      Читайте також: Київське метро почало продавати власні сувеніри: фото

      Водночас через термінали неможливо буде заплатити за купівлю жетонів, оскільки вони виводяться з обігу.

      Також допрацьовується функція запису MetroPass. Наразі вона доступна на станції метро "Кловська".

      "Розширення можливостей зручної оплати проїзду разом з надійними партнерами – важливий напрямок розвитку якості послуги для нашого пасажира. Нагадаю, що київський метрополітен став 5-м у світі, де можна розрахуватися банківською карткою безпосередньо на турнікеті. За час проекту уже опрацьовано 40 мільйонів платежів", – розповів керівник столичної підземки Віктор Брагінський.

       

      Теги: Новини України Транспорт Новини Києва метро Банки
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 447
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1304
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 3238
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сьогодні , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов 1336
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сьогодні , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега 491
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Чи потрібен українським авто техпаспорт для в'їзду у ЄС: важливий коментар Мінінфраструктури
       23 вересня 2017 , 00:28
      Напівоголена активістка FEMEN влаштувала провокативну акцію в центрі Києва (18+)
       24 листопада 2016 , 14:38
      Кортеж президента попал в серьезную аварию: Видео
       10 вересня , 10:27
      За 2018 рік в Україні відремонтують 2,3% доріг
       23 жовтня , 09:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук