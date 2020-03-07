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      У київському парку знайшли людські кістки: фото

      -
      Маріїнський парк / shutterstock.com

      У Маріїнському парку, що поблизу Верховної Ради в Києві, знайшли людські рештки. Могилу виявили комунальники під час прибирання.

      Під час огляду підтвердилось, що в землі справді лежав череп та інші кістки, які належали людині. Про це повідомляє Інформатор.

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      З'ясувалось, що співробітники "Київзеленбуду" викорчовували пеньок біля пам'ятника учасникам січневого повстання. Тоді вони побачили у землі кістки.


      Серед решток був череп / Інформатор


      Комунальники знайшли людські кістки / Інформатор

      Наразі невідомо скільки часу рештки пролежали в землі. Поліцейські з'ясовують деталі.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Києва Новини України
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