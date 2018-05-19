У "Київводфонді" пояснили, чому не можна купатися у столичних фонтанах

У "Київводфонді” закликають всіх мешканців та гостей столиці дотримуватись елементарних правил техніки безпеки та не купатися у фонтанах столиці.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті компанії.

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Першочергова мета фонтанів столиці – прикрасити місто, бути візитною карткою, родзинкою Києва. Закликаємо дбайливо ставитись та оберігати цю неймовірну красу!

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у "Київводфонді" оприлюднили правила техніки безпеки:

1. Звичайно, все ізольвано й захищено, проте не варто забувати про високу електричну напругу.

2. Суворо заборонено знаходитись у чаші фонтану під час світло-музичного шоу, тому що коли центральні струмені води підіймаються до 40 метрів, початкова швидкість води в них досягає 120 кілометрів на годину, а реактивні зусилля — приблизно 200 кілограмів.

3. Чаші фонтанів зроблені з граніту, на якому дуже лекго послизнутись.

4. В жодному разі не можна пити воду з фонтанів. Вода потрапляє до фонтанів через системи централізованого водопостачання та постійно циркулює, на неї можуть впливати погодні умови, підвищена температура повітря, тому з метою уникнення цвітіння, використовують спеціальний хімічний розчин — альгіцид.

5. Перебуваючи у чаші фонтану, Ви можете пошкодити зовнішнє обладнання водограю.

Нагадаємо,з 1 травня у Києві офіційно відкрився сезон роботи фонтанів після зимового періоду. Музичний репертуар столичних водограїв значно розширився. Тепер там лунають пісні Джамали, "Бумбоксу", "Океану Ельзи" та інших виконавців.



