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      У Конгресі США вперше допитають чиновника, що слухав розмову Трампа і Зеленського

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      У США допитають чиновника, що слухав розмову Трампа і Зеленського
      У США допитають чиновника, що слухав розмову Трампа і Зеленського / president.gov.ua

      У США розслідують справу про імпічмент президента Дональда Трампа через його телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. 29 жовтня у Конгресі вперше допитають чиновника Александра Віндмана, який був присутнім під час бесіди глав держав.

      Александер Віндман – підполковник і Високопоставлений співробітник Ради національної безпеки США. Він є першим свідком, який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа та Зеленського, пише CNN.

      Цікаво: Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?

      Чиновник відзначив, що висловлював начальству свої побоювання після дзвінка глави Білого дому українському гаранту. У своїй промові в Конгресі він розкаже деталі розмови.

      Я був стурбований цим дзвінком. Я не думав, що було б правильно вимагати, щоб іноземний уряд вів розслідування щодо громадянина США. Я був стурбований наслідками такої підтримки Україною уряду США,
      – наголосив Віндман.

      За його словами, для України було б небезпечно продовжити розслідування щодо сина Джо Байдена – Гантера та його роботи в українській газовій компанії "Burisma".

      "Я усвідомив, що якби Україна продовжила розслідування щодо Байдена, це, ймовірно, було б витлумачено як підкилимна гра, яка, безсумнівно, призведе до того, що Україна втратить двопартійну підтримку, яку вона досі отримувала. Все це підірвало б національну безпеку США", – сказав він.

      До теми: У Білому домі випадково визнали, що чинили тиск на Україну: деталі

      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Новини США Імпічмент Трампа Імпічмент
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