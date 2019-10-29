У Конгресі США вперше допитають чиновника, що слухав розмову Трампа і Зеленського

У США розслідують справу про імпічмент президента Дональда Трампа через його телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. 29 жовтня у Конгресі вперше допитають чиновника Александра Віндмана, який був присутнім під час бесіди глав держав.

Александер Віндман – підполковник і Високопоставлений співробітник Ради національної безпеки США. Він є першим свідком, який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа та Зеленського, пише CNN.

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Чиновник відзначив, що висловлював начальству свої побоювання після дзвінка глави Білого дому українському гаранту. У своїй промові в Конгресі він розкаже деталі розмови.

Я був стурбований цим дзвінком. Я не думав, що було б правильно вимагати, щоб іноземний уряд вів розслідування щодо громадянина США. Я був стурбований наслідками такої підтримки Україною уряду США,

– наголосив Віндман.

За його словами, для України було б небезпечно продовжити розслідування щодо сина Джо Байдена – Гантера та його роботи в українській газовій компанії "Burisma".

"Я усвідомив, що якби Україна продовжила розслідування щодо Байдена, це, ймовірно, було б витлумачено як підкилимна гра, яка, безсумнівно, призведе до того, що Україна втратить двопартійну підтримку, яку вона досі отримувала. Все це підірвало б національну безпеку США", – сказав він.

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