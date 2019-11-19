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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      У Кривому Розі ділки заробляли на порно 3 000 000 гривень щомісяця

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      У Кривому Розі викрили масштабну порностудію / НПУ

      Чотирьох організаторів онлайн-порнобізнесу затримала поліція у Криврому Розі. Вони виготовляли порнографічні відео, а потім продавали їх в інтернеті. Щомісяця це давало їм змогу "заробляти" 3 мільйони гривень.

      32-річний чоловік та 3 жінки віком від 23 до 27 років організували у Кривому Розі порнобізнес, пише поліція міста на офіційному сайті 19 листопада.

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      "Кіностудію" розмістили у трьох орендованих квартирах – цим займався чоловік. Жінки ж вербували молодих дівчат з допомогою оголошень у соцмережах. Після певної "співбесіди" кращих допускали до роботи на знімальних майданчиках.

      ► Поліція виявила 25 дівчат, які онлайн транслювали порновідео.

      Квартири-порностудії та вербувальний центр обшукали правоохоронці, там виявили понад 100 тисяч гривень, 2 тисячі доларів, 15 комп'ютерів, 10 вебкамер та інші речові докази.

      Порно
      Чоловік 32 років облаштовував орендовані квартири під порностудії / Фото НПУ

      Порно
      У порностудіях знайшли понад 100 тисяч гривень та 15 ПК / Фото НПУ

      Дивіться відео спецоперації поліції: двері у порностудію довелося вирізати

      Злочин кваліфікували за статтею 301 ККУ – виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів. Суд міркує над обранням запобіжного заходу підозрюваним.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Новини Кривого Рогу Кримінальні новини Порно
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