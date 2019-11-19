У Кривому Розі ділки заробляли на порно 3 000 000 гривень щомісяця

Чотирьох організаторів онлайн-порнобізнесу затримала поліція у Криврому Розі. Вони виготовляли порнографічні відео, а потім продавали їх в інтернеті. Щомісяця це давало їм змогу "заробляти" 3 мільйони гривень.

32-річний чоловік та 3 жінки віком від 23 до 27 років організували у Кривому Розі порнобізнес, пише поліція міста на офіційному сайті 19 листопада.

Читайте також: Біткойн допоміг вистежити користувачів сайту з дитячим порно

"Кіностудію" розмістили у трьох орендованих квартирах – цим займався чоловік. Жінки ж вербували молодих дівчат з допомогою оголошень у соцмережах. Після певної "співбесіди" кращих допускали до роботи на знімальних майданчиках.

► Поліція виявила 25 дівчат, які онлайн транслювали порновідео.

Квартири-порностудії та вербувальний центр обшукали правоохоронці, там виявили понад 100 тисяч гривень, 2 тисячі доларів, 15 комп'ютерів, 10 вебкамер та інші речові докази.



Чоловік 32 років облаштовував орендовані квартири під порностудії / Фото НПУ



У порностудіях знайшли понад 100 тисяч гривень та 15 ПК / Фото НПУ

Дивіться відео спецоперації поліції: двері у порностудію довелося вирізати

Злочин кваліфікували за статтею 301 ККУ – виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів. Суд міркує над обранням запобіжного заходу підозрюваним.