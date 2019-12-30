У Кривому Розі вбили сторожа ринку, щоб обікрасти прилавки

Невідомі вбили сторожа в Саксаганському районі Кривого Рогу. Поліція розшукує вбивць.

Близько 4:00 до поліції надійшов виклик про те, що на ринку "Ювілейний" знайшли закривавлений труп чоловіка. Про це повідомляє 34 канал.

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На місце події прибули поліцейські і медики. Лікарі констатували смерть потерпілого.

За головною версією, чоловік помер від численних ударів.

На ринку правоохоронці виявили розкриті ролети. У них були розкидані речі і продукти.