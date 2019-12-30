17:41
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      У Кривому Розі вбили сторожа ринку, щоб обікрасти прилавки

      675 Читать новость на русском
      У Кривому Розі вбили сторожа ринку / 24tv.ua

      Невідомі вбили сторожа в Саксаганському районі Кривого Рогу. Поліція розшукує вбивць.

      Близько 4:00 до поліції надійшов виклик про те, що на ринку "Ювілейний" знайшли закривавлений труп чоловіка. Про це повідомляє 34 канал.

      Читайте також: У Дніпрі п'яна компанія жорстоко побила таксиста Uber

      На місце події прибули поліцейські і медики. Лікарі констатували смерть потерпілого.

      За головною версією, чоловік помер від численних ударів. 

      На ринку правоохоронці виявили розкриті ролети. У них були розкидані речі і продукти.

      Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список
      сьогодні
      12169
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини України Кримінальні новини Новини Кривого Рогу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Мільйони за публікацію: як Порошенко просував свої ідеї через фейкових політологів та блогерів
      Сергій Лещенко 79
      сьогодні , 17:10 Поштовх до миру: що пишуть західні медіа про обмін полоненими
      Світлана Попова 352
      сьогодні , 16:54 Багнюка та вода по коліна: шокуючі кадри з військового полігону "Широкий Лан"
      Дмитро Гнап 483
      сьогодні , 16:00 Втрати 2019: хто зі спортсменів помер цього року
      Вероніка Климська 515
      сьогодні , 16:00 Украина без Зеленского
      Михайло Дубинянський 1088
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук