У Кривому Розі вбили сторожа ринку, щоб обікрасти прилавки
Невідомі вбили сторожа в Саксаганському районі Кривого Рогу. Поліція розшукує вбивць.
Близько 4:00 до поліції надійшов виклик про те, що на ринку "Ювілейний" знайшли закривавлений труп чоловіка. Про це повідомляє 34 канал.
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На місце події прибули поліцейські і медики. Лікарі констатували смерть потерпілого.
За головною версією, чоловік помер від численних ударів.
На ринку правоохоронці виявили розкриті ролети. У них були розкидані речі і продукти.
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