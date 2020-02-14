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      У курортній Затоці горіла база відпочинку: фото

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      У Затоці горіла відпочинкова база "Мальта" / od.dsns.gov.ua

      Зранку, 9 лютого, у селищі Затока Білгород-Дністровського району в Одеській області спалахнула пожежа на території бази відпочинку "Мальта". Зокрема, горів дах дерев'яного будиночка відпочинкової бази.

      Повідомлення про загорання надійшло до рятувальників о 9:15 ранку 14 лютого, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

      До слова: На одеському штрафмайданчику згоріло 20 автомобілів

      Була загроза, що пожежа розповсюдиться і на інші будиночки бази, які розташовані одразу поруч з джерелом займання. Втім рятувальникам вдалося вчасно локалізувати, а згодом і ліквідувати пожежу.

      Загальна площа пожежі становила 65 квадратних метрів, а ліквідували її трохи більше як за годину після повідомлення на екстрений номер. До боротьби з пожежою залучили 14 вогнеборців та 5 одиниць техніки.

      На щастя, жодних повідомлень про постраждалих немає.

      пожежа у Затоці, база Мальта
      Вогонь майже повністю знищив будиночок відпочинкової бази

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Одеси ДСНС Пожежа Новини України
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