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У львівському "Охматдиті" дітей приймала нетвереза лікарка

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У львівському
У львівському "Охматдиті" дітей приймала п'яна лікарка / inlviv.in.ua

У Львівській обласній дитячій клініці "Охматдит" правоохоронці затримали п'яну лікарку-педіатра. Жінка перебувала на робочому місці у стані видимого алкогольного сп'яніння.

Це на своїй сторінці у Facebook підтвердила головна лікарка "Охматдиту" Мар'яна Возниця.

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Сьогодні у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" стався прикрий випадок. На жаль, і серед медичної спільноти є люди, які безвідповідально та байдуже трактують свою роботу. Якби це стосувалося б лише їх, то нехай. Проте, йдеться про здоров‘я та одужання пацієнтів, які звертаються в лікарню за допомогою,
– написала Мар'яна Возниця.

Зазначимо, що п'яну лікарку виявили одні з батьків, що прийшли до лікарні. Саме вони зателефонували у поліцію та написали заяву. Як пишуть обурені батьки у соцмережі, об 11 годині ранку лікарка вже була в стані алкогольного сп'яніння та повідомляла пацієнтам, що це не заважає їй оглядати дітей.

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Обурені пацієнти клініки опублікували в мережі фото горе-лікарки

Як зазначають свідки, педіатр у такому стані перебувала не одна. Зі слів самої лікарки, медсестра "виставляла" за народження дитини, тому алкоголь вживала вся зміна.

"Колегам та мені особисто дуже прикро та соромно за це. Одна людина поставила під сумнів та під загрозу багато надважливих речей одномоментно! Я дуже вдячна батькам, котрі не залишилися байдужими та назвали речі своїми іменами", – вибачилась перед свідками подій та пацієнтами головна лікарка "Охматдиту".

Нагадаємо, в рамках кампанії МОЗ "Обери свого лікаря", медики на Львівщині під час оформлення декларацій записували пацієнтів на листочку замість комп'ютера.

Теги: Кримінальні новини Новини Львова Новини України
Джерело: 24 канал
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