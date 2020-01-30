У Львові 18-річний юнак загинув від удару струмом, коли робив селфі
У Львові на вулиці Опришківській хлопець виліз на вагон-цистерну, щоб зробити селфі, його вдарило струмом.
18-річний юнак разом із своїм братом і другом гуляв по залізничних коліях. Він вирішив залізти на один із вагонів-цистерн, щоб зробити фото, повідомляє поліція Львівської області.
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Хлопця уразило електричним струмом, він помер на місці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок". Обставини трагедії встановлюються.
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