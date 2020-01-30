У Львові 18-річний юнак загинув від удару струмом, коли робив селфі

У Львові на вулиці Опришківській хлопець виліз на вагон-цистерну, щоб зробити селфі, його вдарило струмом.

18-річний юнак разом із своїм братом і другом гуляв по залізничних коліях. Він вирішив залізти на один із вагонів-цистерн, щоб зробити фото, повідомляє поліція Львівської області. Читайте також: На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, є жертви, – ЗМІ Хлопця уразило електричним струмом, він помер на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок". Обставини трагедії встановлюються.