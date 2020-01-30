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      У Львові 18-річний юнак загинув від удару струмом, коли робив селфі

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      Хлопець загинув від удару струмом у Львові / Shutterstock

      У Львові на вулиці Опришківській хлопець виліз на вагон-цистерну, щоб зробити селфі, його вдарило струмом.

      18-річний юнак разом із своїм братом і другом гуляв по залізничних коліях. Він вирішив залізти на один із вагонів-цистерн, щоб зробити фото, повідомляє поліція Львівської області.

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      Хлопця уразило електричним струмом, він помер на місці.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок". Обставини трагедії встановлюються.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Львова
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