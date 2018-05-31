У Львові актори читали п'єсу за справою Сенцова: відео

Коли Олег Сенцов тільки починав голодування, Кремлівського бранця активно підтримали його колеги: актори, режисери, критики. Тоді вони казали, що найкраще проявити солідарність з Олегом можна, поставивши його історію на великих сценах.

І от кілька львівських театрів дослухалися і спільно відтворили незаконний судовий процес над Сенцовим. У музеї "Територія Терору" актори читали п'єсу "Заручини" за документальними матеріалами справи політв'язня . Про силу театрального слова матеріал наших львівських кореспондентів.

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В одному ряду сидять судді та незаконно ув'язненні. Десь у залі, посеред глядачів слово має справедливість та правда. Сухі факти і матеріали допитів довгого процесу над Олегом Сенцовим та іншим політв'язнем Олександром Кольченком, читали актори львівських театрів.

Авторка п'єси "Заручини" Олена Грєміна. Вона одна із засновниць опозиційного московського Театру.DOC. Жінка трагічно померла нещодавно – якраз тоді, коли Сенцов оголосив голодування.



Олена Грєміна

Незручний для влади майданчик правди неодноразово закривали саме після підтримки Сенцова та інших політв'язнів російського режиму. У Львові ідею читання п'єси реалізувала полтавська драматургиня.

Основна ідея цього твору для Росії, показати що не все так однобоко як висвітлюють їхні ЗМІ, друга ідея – чому сьогодні це все читається? Тому що 17-й день голодування,

– відповіла драматургиня Ірина Гарець.

П'єсу переклали українською. Ретранслювати слова учасників процесу взялись актори обласного театру ляльок, театру Лесі Українки, Першого театру та Леся Курбаса.

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"Важко не відчути на собі, навіть не читаючи текст в ролі Сенцова. Мені здається, що цей процес багато хто відчуває внутрішньо, – розповів актор театру Курбаса, який читав Сенцова Андрій Петрук.

П'єса триває менше години, справжній ж процес – розтягнувся на місяць. Самого Олега уже четвертий рік незаконно утримують під вартою в країні, що окупувала його батьківщину – Крим. Глядачі під враженнями, наче відвідували засідання несправедливого суду. На підтримку Сенцова зібрали підписи.

Нагадаємо, 16 травня 2018 року український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Його вимога – звільнення усіх українських політв’язнів, яких утримують в російських в’язницях. Сенцова засудили до 20 років в'язниці і утримують в колонії суворого режиму.