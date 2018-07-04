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У Львові на даху поїзда загинув чоловік

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У Львові на даху поїзда загинув чоловік

У Львові на залізничній станції "Сихів" від ураження струмом загинув чоловік 1994 року народження. Смертельний інцидент стався ввечері 3 липня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. 

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"3 липня о 21:50 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Зелена, 385 отримав смертельне ураження електричним струмом контактної мережі хлопець, 1994 року народження. Хлопець отримав ураження, перебуваючи на даху вантажного вагона поблизу залізничної станції "Сихів", – йдеться у повідомленні рятувальників. 

Рятувальники зняли тіло загиблого з даху вантажного вагона. Обставини події встановлюються.

Теги: Новини України ДСНС Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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