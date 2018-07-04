У Львові на даху поїзда загинув чоловік
У Львові на залізничній станції "Сихів" від ураження струмом загинув чоловік 1994 року народження. Смертельний інцидент стався ввечері 3 липня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"3 липня о 21:50 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Зелена, 385 отримав смертельне ураження електричним струмом контактної мережі хлопець, 1994 року народження. Хлопець отримав ураження, перебуваючи на даху вантажного вагона поблизу залізничної станції "Сихів", – йдеться у повідомленні рятувальників.
Рятувальники зняли тіло загиблого з даху вантажного вагона. Обставини події встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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