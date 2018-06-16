У Львові в магазині одягу стався вибух

У суботу, 16 червня, близько 13:00, у львівському магазині вживаного одягу на Левандівці, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

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У магазині Євросекондхенд по вул. Широка 81а невідомий чоловік кинув предмет схожий на вибухівку, який вибухнув і утворився сильний їдкий дим і хімічний запах. Через задимлення працівники почуваються погано, кажуть – пече у грудях,

– розповів він.

За словами свідків інциденту, зловмисник одразу втік з місця події в сторону "Левандівського" ринку.

Як інформує прес-служби Національної поліції, у магазині вибухнув вибухопакет для страйкболу. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.