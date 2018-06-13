У Львові відкрили меморіальну дошку трьом загиблим бійцям, які навчалися в одній школі

Одразу трьох героїв виховали у львівській школі. Василь Задорожний, Назар Пасельський та Андрій Бернацький – віддали своє життя, захищаючи рідну землю. На знак пам'яті та подяки на стінах рідної школи встановили меморіальні дошки.

Три бійця, три долі, однак відтепер три барельєфи на рідній школі. Василь Задорожний з позивним "Кавказ" був водієм у медичній роті Нацгвардії. Рятував поранених бійців із самого пекла Дебальцівського котла. Та ворожий капкан замкнувся саме під час останнього виходу колон військових, в якій був і Василь.

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"Коли вони їхали, там було замінування дороги. Вони підірвалися на протитанковій міні, деяким хлопцям вдалося врятуватися. За ними ще їхав БТР-4, який мав забрати поранених, але оскільки джип їхав перший, то підрив був під ним", – розповів побратим загиблого Василя Задорожного Андрій Дякович.

Єдиний син родини Пасельських Назар завжди мріяв про кар'єру військового. Ще малим написав справжній роман про бійця-льотчика. На війні із перших днів, коли ще у березні 2014 року 80-ту бригаду підняли по тривозі. Потім визволення окупованих міст та сіл і трагічна смерть від ворожого снаряду.

За три дні до ротації його не стало. Хлопці мали вже приїхати, а він не повернувся,

– сказала мати загиблого бійця Анна Пасельська.

Народився у Львові, кохання знайшов у Дніпропетровську: поранений побратим Андрія Бернацького із 93 бригади пригадує історію, двічі мотивувати друга не доводилось, він точно знав де місце чоловіка у час війни.

Він був настільки світлою людиною, що таких в мене друзів немає і по сьогоднішній день. Він постійно посміхався, навіть якщо щось не виходило,

– зазначив побратим загиблого Андрія Бернацького Артур Кирєєв.

Поблизу школи, яка зростила трьох воїнів – учні, вчителі, родичі та побратими. Усі троє – кавалери ордена Богдана Хмельницького "За мужність" посмертно.