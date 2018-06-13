14:58
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Львові відкрили меморіальну дошку трьом загиблим бійцям, які навчалися в одній школі

129 Читать новость на русском

Одразу трьох героїв виховали у львівській школі. Василь Задорожний, Назар Пасельський та Андрій Бернацький – віддали своє життя, захищаючи рідну землю. На знак пам'яті та подяки на стінах рідної школи встановили меморіальні дошки.

Три бійця, три долі, однак відтепер три барельєфи на рідній школі. Василь Задорожний з позивним "Кавказ" був водієм у медичній роті Нацгвардії. Рятував поранених бійців із самого пекла Дебальцівського котла. Та ворожий капкан замкнувся саме під час останнього виходу колон військових, в якій був і Василь.

Читайте також: У прес-центрі ООС оприлюднили найгарячіші точки на Донбасі минулої доби

"Коли вони їхали, там було замінування дороги. Вони підірвалися на протитанковій міні, деяким хлопцям вдалося врятуватися. За ними ще їхав БТР-4, який мав забрати поранених, але оскільки джип їхав перший, то підрив був під ним", – розповів побратим загиблого Василя Задорожного Андрій Дякович.

Єдиний син родини Пасельських Назар завжди мріяв про кар'єру військового. Ще малим написав справжній роман про бійця-льотчика. На війні із перших днів, коли ще у березні 2014 року 80-ту бригаду підняли по тривозі. Потім визволення окупованих міст та сіл і трагічна смерть від ворожого снаряду.

За три дні до ротації його не стало. Хлопці мали вже приїхати, а він не повернувся,
– сказала мати загиблого бійця Анна Пасельська. 

Народився у Львові, кохання знайшов у Дніпропетровську: поранений побратим Андрія Бернацького із 93 бригади пригадує історію, двічі мотивувати друга не доводилось, він точно знав де місце чоловіка у час війни.

Він був настільки світлою людиною, що таких в мене друзів немає і по сьогоднішній день. Він постійно посміхався, навіть якщо щось не виходило,
– зазначив побратим загиблого Андрія Бернацького Артур Кирєєв.

Поблизу школи, яка зростила трьох воїнів – учні, вчителі, родичі та побратими. Усі троє – кавалери ордена Богдана Хмельницького "За мужність" посмертно. 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Новини Львова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 513
Образование в США: какой должна быть школа
сьогодні, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 419
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 465
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 279
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2390
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук