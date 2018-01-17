У Львові викрили чоловіка, який працював на псевдореспубліки
13:51, сьогодні 1058 Читать новость на русском
На Львівщині викрили адміністратора антиукраїнських груп у соціальних мережах – чоловік працював на "Л/ДНР".
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Модератор розміщував в інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".
Читайте також: Боєць АТО спробував перейти на сторону Росії: дезертира затримали
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці виявили техніку та носії інформації, які передадуть на експертизу.
Триває досудове слідство.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Зустріч Волкера та Суркова: у Белграді говорили про війну на Донбасі7 жовтня 2017 , 19:12
Миротворці ООН на Донбасі: Порошенко скоординував підходи з генсеком ОБСЄ13 вересня 2017 , 20:14
Суд продовжує розгляд справи Януковичасьогодні , 14:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00