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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

У Львові викрили чоловіка, який працював на псевдореспубліки

13:51, сьогодні 1058 Читать новость на русском
СБУ впіймала модератора антиукраїнських соціальних мереж
СБУ впіймала модератора антиукраїнських соціальних мереж / Фото з відкритих джерел

На Львівщині викрили адміністратора антиукраїнських груп у соціальних мережах – чоловік працював на "Л/ДНР".

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Модератор розміщував в інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

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Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці виявили техніку та носії інформації, які передадуть на експертизу.

Триває досудове слідство.

Теги: Новини України Новини Львова СБУ
Джерело: 24 Канал
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