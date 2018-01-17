У Львові викрили чоловіка, який працював на псевдореспубліки

На Львівщині викрили адміністратора антиукраїнських груп у соціальних мережах – чоловік працював на "Л/ДНР".

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Модератор розміщував в інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

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Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці виявили техніку та носії інформації, які передадуть на експертизу.

Триває досудове слідство.