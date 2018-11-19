У Львові випав перший сніг: фото та відео

У понеділок, 19 листопада, жителів Львова потішив перший сніг. Місцеві жителі радіють несподіваній зимі та фотографують засніжені львівські вулиці.

Користувачі соціальних мереж діляться фото першого львівського снігу.

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Окрім того, сніжитиме на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

До дощу із мокрим снігом варто готуватись на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Не обійдеться без опадів й на півдні України.