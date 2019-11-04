У Львові заборонили на тиждень катати людей на конях після нещасного випадку

Львівська міська рада на тиждень заборонила катати людей на конях та кінних екіпажах. Все через нещасний випадок, який трапився напередодні.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що потрібно перевірити все щодо безпеки. За тиждень часу влада міста проведе весь ряд заходів, круглі столи, обговорення, і після того буде фінальне рішення.

До теми: Нещасний випадок з кіньми у Львові: медики 6 годин оперували 15-річну дівчинку

Наразі ми не будемо використовувати цей метод розваги для львів’ян і гостей міста,

– наголосив мер Львова.

Андрій Садовий розповів, що 15-річна Олеся, яку травмували налякані коні 2 листопада, перебуває у столиці в ОХМАТДИТІ, і йде на поправку. За словами мера, витрати на лікування покриють з міського бюджету.

Садовий додав, що вимагає від поліції "знайти тих нелюдів, які кинули петарду, бо в часи війни використовувати петарди і салюти – це злочин, це, фактично, замах на вбивство".

У Львівській міськраді також нагадали, що використання феєрверків у місті категорично заборонене. Наразі міська рада передала записи із камер відеоспостереження правоохоронним органам.

Що відомо про нещасний випадок з кіньми і дитиною у Львові?

Ввечері 2 листопада в самісінькому центрі Львова на проспекті Свободи іноземці запускали феєрверки. Це сполохало коней, запряжених у прогулянкову карету, тож вони почали бігти пішохідною частиною проспекту. Кучеру вдалося розвернути наляканих тварин і вони врізались у лавку, де саме сиділа 15-річна дівчинка зі Львівської області.

Дівчинку з відкритим переломом відразу забрали до ОХМАТДИТу, де прооперували.

Водночас одна з кобил – Фауна – переламала собі обидві передні ноги, тож тварину довелося приспати.

Зараз справою займається поліція. Правоохоронці шукають іноземців, що запускали феєрверки. Зауважимо, що запуск феєрверків заборонений у Львові з 2014 року.

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