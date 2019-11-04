16:14
4 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      У Львові заборонили на тиждень катати людей на конях після нещасного випадку

      155 Читать новость на русском
      У Львові заборонили на тиждень катати людей на конях
      У Львові заборонили на тиждень катати людей на конях / facebook.com/groups/varta1.official

      Львівська міська рада на тиждень заборонила катати людей на конях та кінних екіпажах. Все через нещасний випадок, який трапився напередодні.

      Мер Львова Андрій Садовий заявив, що потрібно перевірити все щодо безпеки. За тиждень часу влада міста проведе весь ряд заходів, круглі столи, обговорення, і після того буде фінальне рішення.

      До теми: Нещасний випадок з кіньми у Львові: медики 6 годин оперували 15-річну дівчинку

      Наразі ми не будемо використовувати цей метод розваги для львів’ян і гостей міста,
      – наголосив мер Львова.

      Андрій Садовий розповів, що 15-річна Олеся, яку травмували налякані коні 2 листопада, перебуває у столиці в ОХМАТДИТІ, і йде на поправку. За словами мера, витрати на лікування покриють з міського бюджету.

      Садовий додав, що вимагає від поліції "знайти тих нелюдів, які кинули петарду, бо в часи війни використовувати петарди і салюти – це злочин, це, фактично, замах на вбивство".

      У Львівській міськраді також нагадали, що використання феєрверків у місті категорично заборонене. Наразі міська рада передала записи із камер відеоспостереження правоохоронним органам.

      Що відомо про нещасний випадок з кіньми і дитиною у Львові?

      Ввечері 2 листопада в самісінькому центрі Львова на проспекті Свободи іноземці запускали феєрверки. Це сполохало коней, запряжених у прогулянкову карету, тож вони почали бігти пішохідною частиною проспекту. Кучеру вдалося розвернути наляканих тварин і вони врізались у лавку, де саме сиділа 15-річна дівчинка зі Львівської області.

      Дівчинку з відкритим переломом відразу забрали до ОХМАТДИТу, де прооперували.

      Водночас одна з кобил – Фауна – переламала собі обидві передні ноги, тож тварину довелося приспати.

      Зараз справою займається поліція. Правоохоронці шукають іноземців, що запускали феєрверки. Зауважимо, що запуск феєрверків заборонений у Львові з 2014 року.

      Більше фото та відео з події – шукайте тут.

      blog_ava
      Аркадій Бабченко залишив Україну: біографія журналіста
      сьогодні
      10414
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова Світ тварин Андрій Садовий Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Василь Вірастюк: ексклюзивне інтерв'ю про мотивацію, стронгмен та жертви заради спорту
      сьогодні , 16:00 Василь Вірастюк: ексклюзивне інтерв'ю про мотивацію, стронгмен та жертви заради спорту
      Станіслав Безушко 42
      Дива не буде. Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      сьогодні , 14:50 Дива не буде. Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      Антон Голобородько 1116
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      сьогодні , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      491
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 14:00 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2650
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сьогодні , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2775
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук