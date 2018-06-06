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У Львові журналісти вирушили у рейд гральними автоматами: відео

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Гральний бізнес в Україні продовжує процвітати попри усі заборони. Такі заклади спокійно працюють під виглядом державних лотерей у всіх регіонах. Один за одним з'являються нові клуби, їх назви усім відомі.

Гучна музика та напівтемрява. Кава, чай або щось міцніше на вибір, можна навіть закурити. Салони гральних автоматів роблять усе, аби втримати клієнта. Якщо ж ви новачок, то працівники Космолоту залюбки "введуть в гру". За двадцять хвилин на віртуальній рулетці журналісти, які вирішили у спеціальний рейд програли 50 гривень. 

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Такі гральні заклади працюють цілодобово. Космолот, Спорт Лото, Фаворит, усе це різні вивіски однієї мережі, працюють за ліцензією Української національної лотереї. Видають вони себе за державну лотерею, однак коли ми йдемо із ввімкненою камерою, працівники одразу ховаються, а відвідувачі втікають.

Тут видно, що це зовсім не лотерея, а абсолютно модернізований гральний бізнес. Колись були однорукі бандити, зараз модернізувалися в сучасні компютери, але подивіться, будь ласка, тут не клавіатура, тут абсолютно ті речі, які були колись на однорукому гральному бандиті,
– коментує ситуацію депутат Львівської міськради Андрій Шевців.

Під час рейду, працівникам телефоном наказали вимкнути світло та зачинитися. Немов за командою, так закрились близько десяти гральних закладів, що розташовані на одній вулиці. Гральний бізнес в Україні заборонили ще у 2009 році. Однак гральні салони обійшли заборону і повернулись під вивіскою державної лотереї. 

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"Сьогодні всі усунулися. Державна фіскальна служба показує на поліцію, поліція показує на якісь міністерства, міністерство видає ліцензію нібито на лотерею, а прогалина в постанові кабінету міністрів дає можливість працювати нелегально, незаконно цим гральним салонам", – зазначив депутат Львівської міськради Андрій Шевців

Хто ж стоїть за цим бізнесом? Офіційний власник "Української національної лотереї", за ліцензією якої працюють Космолот, Спорт Лото, Фаворит – англійський інвестор Майкл Фогго. Однак конкуренти фірми неодноразово вказували на її причетність до народного депутата – заступника фракції блоку Порошенка у парламенті Олександра Третьякова. УНЛ та сам Третьяков це заперечують. УНЛ – не єдиний оператор.

Є ще компанія "М.С.Л.", яку останнім часом пов’язують із двома народними депутатами – екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком та нарфронтівцем Сергієм Пашинським. Третій оператор – "Патріот". За інформацією проекту "Наші гроші" власником є російський бізнесмен Олег Бойко, який фінансує терористів. З 2015 року компанія під санкціями, однак наприкінці травня їх зняли. А доки одні заробляють на азартних іграх, уряд та парламент відверто не поспішають із тим, щоби їх заборонити або легалізувати.

Теги: Новини України Гроші Новини Львова
Джерело: 24 канал
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