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      У Малайзії скасували страту українця-учасника Х-фактора, він повернувся додому: фото

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      Засуджений у Малайзії до страти Роман Золотарьов повернувся в Україну / фото: Офіс омбудсмена

      Влада Малайзії скасувала смертний вирок для громадянина України Романа Золотарьова. На Батьківщині він відомий своєю участю у проєктах "Х-фактор" та "Битва хорів".

      Після занять артистичною діяльністю в Україні хлопець вирішив поїхати на заробітки до Бразилії, розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

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      На початку 2017 році рапотово було скасовано домовленості Золотарьова з роботодавцем, у квітні того ж року він мав повернутися додому. Втім перед відльотом він послухав прохання незнайомих осіб доставити до Лаосу валізу з речима.

      Переконавшись, що там справді є лише речі, він відправився у Південно-східну Азію. Під час пересадки в аеропорту Куала-Лумпур він був затриманий малайзійськими митниками.

      Роман Золотарьов, засуджений до страти у Малайзії
      Роман Золотарьов вже повернувся до України

      Через два роки, у березні 2019 року, малайзійський суд засудив українця до страти шляхом повішення. Одразу після вироку до українського омбудесмена звернувся батько хлопця.

      Я особисто зверталась до голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця. Саме завдяки спільним зусиллям Офісу омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано,
      – розповіла Людмила Денісова.

      Після звільнення хлопець вже повернувся до України, де зустрівся зі своїм батьком та представниками Офісу омбудсмена.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Музика Людмила Денісова Малайзія
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