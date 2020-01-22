У Малайзії скасували страту українця-учасника Х-фактора, він повернувся додому: фото
Влада Малайзії скасувала смертний вирок для громадянина України Романа Золотарьова. На Батьківщині він відомий своєю участю у проєктах "Х-фактор" та "Битва хорів".
Після занять артистичною діяльністю в Україні хлопець вирішив поїхати на заробітки до Бразилії, розповіла омбудсмен Людмила Денісова.
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На початку 2017 році рапотово було скасовано домовленості Золотарьова з роботодавцем, у квітні того ж року він мав повернутися додому. Втім перед відльотом він послухав прохання незнайомих осіб доставити до Лаосу валізу з речима.
Переконавшись, що там справді є лише речі, він відправився у Південно-східну Азію. Під час пересадки в аеропорту Куала-Лумпур він був затриманий малайзійськими митниками.
Роман Золотарьов вже повернувся до України
Через два роки, у березні 2019 року, малайзійський суд засудив українця до страти шляхом повішення. Одразу після вироку до українського омбудесмена звернувся батько хлопця.
Я особисто зверталась до голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця. Саме завдяки спільним зусиллям Офісу омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано,
– розповіла Людмила Денісова.
Після звільнення хлопець вже повернувся до України, де зустрівся зі своїм батьком та представниками Офісу омбудсмена.
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