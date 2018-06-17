У Мексиці до ЧС-2018 випустили жіночі труси з вібратором, які реагують на забиті голи: відео 18+
Мексиканська компанія Vicky Form до чемпіонату світу з футболу презентувала спеціальні жіночі труси з вібратором.
Такі труси отримали назву "Відчуваючи гру". Про це інформує видання The Mirror.
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Зазначається, що вони починають вібрувати, коли футболіст забиває гол.
Мексиканська новинка, як йдеться у джерелі, покликана зрівняти задоволення чоловіка і жінки, яке вони отримують від перегляду футбольного матчу.
Труси реагують, коли на полі забивають гол
У Мексиці до ЧС-2018 випустили жіночі труси з вібратором: дивіться відео:
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав зіпсувати свято Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбувається на території Росії.
Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року?Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.
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