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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У мережі кепкують з найбезглуздіших товарів із зображенням принца Гаррі та Меган Маркл: фото

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Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл стало однією з найочікуваніших подій в світі. Відтак знайшлось багато охочих заробити на церемонії. Однак інколи маркетологи та бренди не врахували абсурдність товару.

Як відомо, сьогодні, 19 травня, у Віндзорському палаці візьмуть шлюб принц Гаррі та Меган Маркл. Наразі гості вже займають свої місця в каплиці Святого Георгія, де о 13 годині (за місцевим часом) розпочнеться церемонія.  

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У Великобританії ще за тиждень до урочистої церемонії почалася весільна лихоманка. До Лондона прибули чимало туристів, тому магазини заполонили сувеніри з нагоди королівського весілля. Найпалкіші шанувальники родини монарха ще за кілька днів займали місця біля Віндзорського замку в надії побачити молодят. На згадку про урочистості люди купують товари із зображеннями прицна Гаррі та Меган Маркл. 

На королівському весіллі намагаються заробити всі – як маленькі виробники, так і знамениті бренди. Проте в гонитві за заробітком маркетологи не враховують безглуздість товару з етикетками, на яких красуються принц Гаррі та Меган Маркл. Зокрема, знімки молодят прикрашають безліч продукції – від упаковок шкарпеток до контрацептивів. Фотограф Люк Стівенсон вирішив зібрати приклади найабсурдніших мерчів. 

Знайти дивні і кумедні предмети із зображенням королівської пари було нескладно. Хоча деякі сувеніри мене дуже здивували. Упаковка презервативів – абсолютний мій фаворит. Коли її відкриваєш, грає пісня "God Save the Queen" групи Sex Pistols і "Star Spangled Banner" Уїтні Х'юстон,
– розповів Люк Стівенсон. 

Користувачі мережі вже підсміюються над підбіркою безглуздих товарів, зазначаючи, що частина з них б'є рекорди з абсурдності. 

Нагадаємо, що наречені вже готуються до виходу зі своїх помешкань. Останню ніч перед весіллям вони провели окремо. Наречена ночувала у готелі з матір'ю, яка напередодні прибула до Лондона, а принц Гаррі провів вечір в компанії брата принца Вільяма. Для 36-річної акторки Меган Маркл це буде другий шлюб. Щоб стати членом королівської родини вона змінила американське громадянство та віросповідання.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля Великобританія Фотоновини
Джерело: buro247
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