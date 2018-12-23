01:33
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      У Миколаєві без попередження скасували перший авіарейс до Києва: відома причина

      802 Читать новость на русском
      Рейс до Києва з Миколаєва "посунули" на кілька днів
      Рейс до Києва з Миколаєва "посунули" на кілька днів / Depositphotos

      Перший авіарейс з Миколаєва до Києва, який мав відбутись 22 грудня, скасували через низький попит на квитки. Окрім цього, про те, що рейс не відбудеться, не попередили.

      Про це заявив заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи, пишуть "НикВести".

      Читайте також:   "Мрії" – 30 років: що потрібно знати про українського гіганта Ан-225

      "У зв'язку з низьким відсотком продажу квитків, тому що було дуже мало часу на "розкрутку", перший рейс перенесли на 26 грудня. Не було достатньо часу для того, щоб люди дізналися, що є така можливість", – прокоментував Гайдаржи. 

      У свою чергу голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко висловив своє невдоволення, що про запуск рейсів до Києва повідомили, а от про їхнє скасування – ні.

      "Ви тоді поспілкуйтеся з керівником комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" і передайте йому, будь ласка: якщо він анонсує щось, то нехай він анонсує і те, що він не виходить, щоб я потім не виправдовувався замість нього. Нехай він несе відповідальність, а не йде від неї. Я вважаю, що тут вже справа честі: або говорити конкретну дату і відповідати за це, або зовсім не говорити її. Я вважаю, що потрібно вже припинити цю ганебну практику", – розкритикував ситуацію із скасуванням рейсу Савченко. 

      Зазначимо, що станом на 23 годину 23 грудня жодних оголошень на сайті та Facebook-сторінці "Миколаївського міжнародного аеропорту" стосовно скасування рейсу немає.

      Раніше повідомляли про старт регулярних рейсів з міжнародного аеропорту "Миколаїв" до аеропорту "Київ" (Жуляни) з 21 грудня.

      Теги: Новини України авіація Новини Миколаєва Новини Києва Подорожі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      23 грудня , 22:01 Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      3511
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      23 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      2676
      Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      23 грудня , 19:30 Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      746
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      23 грудня , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 653
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хто такий скандальний Каськів і як він потрапив у політику
       8 вересня 2016 , 16:44
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Названа точна кількість автомобілів в Україні та їх середній вік
       9 серпня , 11:05
      Ліга Європи: УЄФА назвав команду тижня – у складі екс-гравець Динамо та три одноклубники Маліновського
       14 грудня , 19:14
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук