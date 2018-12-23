У Миколаєві без попередження скасували перший авіарейс до Києва: відома причина

Перший авіарейс з Миколаєва до Києва, який мав відбутись 22 грудня, скасували через низький попит на квитки. Окрім цього, про те, що рейс не відбудеться, не попередили.

Про це заявив заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи, пишуть "НикВести".

Читайте також: "Мрії" – 30 років: що потрібно знати про українського гіганта Ан-225

"У зв'язку з низьким відсотком продажу квитків, тому що було дуже мало часу на "розкрутку", перший рейс перенесли на 26 грудня. Не було достатньо часу для того, щоб люди дізналися, що є така можливість", – прокоментував Гайдаржи.

У свою чергу голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко висловив своє невдоволення, що про запуск рейсів до Києва повідомили, а от про їхнє скасування – ні.

"Ви тоді поспілкуйтеся з керівником комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" і передайте йому, будь ласка: якщо він анонсує щось, то нехай він анонсує і те, що він не виходить, щоб я потім не виправдовувався замість нього. Нехай він несе відповідальність, а не йде від неї. Я вважаю, що тут вже справа честі: або говорити конкретну дату і відповідати за це, або зовсім не говорити її. Я вважаю, що потрібно вже припинити цю ганебну практику", – розкритикував ситуацію із скасуванням рейсу Савченко.

Зазначимо, що станом на 23 годину 23 грудня жодних оголошень на сайті та Facebook-сторінці "Миколаївського міжнародного аеропорту" стосовно скасування рейсу немає.

Раніше повідомляли про старт регулярних рейсів з міжнародного аеропорту "Миколаїв" до аеропорту "Київ" (Жуляни) з 21 грудня.