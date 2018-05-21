У Миколаєві зі школи евакуювали майже півтисячі учнів через різкий невідомий запах
У понеділок, 21 травня, в Миколаєві у Заводському районі рятувальники евакуювали 400 дітей із школи через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.
Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
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На місце прибули хіміки Головного управління на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії, чергова зміна оперативно-координаційного центру та відділення Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України.
Попередньо 32 дитини направлено до лікувальних закладів з метою уточнення стану здоров’я. Життю дітей загрози немає,
– йдеться у повідомленні.
Наразі спеціалістами проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено. Роботи з обстеження будівлі школи тривають.
Зі школи евакуювано 400 дітей
Наразі небезпечних речовин не виявлено
На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги та співробітники поліції.