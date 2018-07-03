У Москві помер вболівальник, який святкував перемогу Росії над Іспанією на ЧС-2018

У Москві загинув уболівальник збірної Росії, що святкував перемогу команди над Іспанією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

45-річний житель столиці після першого за 32 роки виходу національної команди в 1/4 фіналу мундіалю вирішив відзначити успіх і відправився на прогулянку по місту. В ході святкування чоловік випив багато алкоголю і, діставшись до Кримського моста, вирішив залізти на його опори і, вставши на повний зріст, голосно підтримати російську збірну.

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Однак він втратив рівновагу і впав у воду з висоти декількох десятків метрів, після чого втратив свідомість і потонув.

Нагадаємо, у Росії футбольні вболівальники з Британії помітили на вулиці чоловіка, схожого на радянського вождя Володимира Леніна. Чоловік не залишив байдужими фанатів, тож вони посадили його у сміттєву урну на вулиці.