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      У нас є гідність: перші фото з віче на Майдані Незалежності

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      Майдан Незалежності, 6 річниця початку Революції Гідності / 24 канал, Марія Писаренко

      У Києві триває віче під гаслом "У нас є гідність" до 6-ї річниці початку Революції Гідності. На Майдані Незалежності зібралися приблизно 3 – 5 тисяч людей.

      Учасники акції виступають проти розведення військ на Донбасі, а також вимагають відмовитися від втілення формули Штайнмаєра.

      Читайте також: Якби люди не вийшли на Майдан, Україна втратила б незалежність, – експерт

      Мітингувальники несуть прапори України, обклеїли одяг жовтим скотчем як символом боротьби українців за державу і свободу.

      Також на Майдані можна побачити плакати з написами "Не продається", "Банду геть", "Свободу Марченко", "Ні репресіям" та "Досить нас розводити".

      Частина людей стоять із фотографіями загиблих під час Революції Гідності у 2014 році.

      Звучали також вимоги відставки Андрія Богдана, Андрія Єрмака, Сергія Сивохи й Романа Труби. 

      Дивіться перші фото з Майдану (24 канал, Марія Писаренко):

       

       

      Зауважимо, що віче організував "Рух опору капітуляції". Організатори кажуть, що зі сцени Майдану виступлять учасники протестів кінця 2013 – початку 2014 років, ветерани АТО, громадські діячі – вони нагадають, як починалася Революція та про її ідеали.

      Частина людей гріються у "Глобусі", як "у кращі майданівські часи" (фото 24 каналу, Марія Писаренко):

       

       

      Журналісти 24 каналу помітили серед учасників акції колишніх бранців Кремля Павла Гриба та Володимира Балуха. 

      Також вже відомо, що активісти на Майдані анонсували похід під Офіс Президента 8 грудня – у переддень зустрічі "нормандської четвірки".

      День гідності та свободи: 5 фільмів про Євромайдан – деталі читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Марія Писаренко, Олесь Друкач
      Теги: Новини України Революція Гідності Новини Києва
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