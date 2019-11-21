У нас є гідність: перші фото з віче на Майдані Незалежності

У Києві триває віче під гаслом "У нас є гідність" до 6-ї річниці початку Революції Гідності. На Майдані Незалежності зібралися приблизно 3 – 5 тисяч людей.

Учасники акції виступають проти розведення військ на Донбасі, а також вимагають відмовитися від втілення формули Штайнмаєра.

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Мітингувальники несуть прапори України, обклеїли одяг жовтим скотчем як символом боротьби українців за державу і свободу.

Також на Майдані можна побачити плакати з написами "Не продається", "Банду геть", "Свободу Марченко", "Ні репресіям" та "Досить нас розводити".

Частина людей стоять із фотографіями загиблих під час Революції Гідності у 2014 році.

Звучали також вимоги відставки Андрія Богдана, Андрія Єрмака, Сергія Сивохи й Романа Труби.

Дивіться перші фото з Майдану (24 канал, Марія Писаренко):

Зауважимо, що віче організував "Рух опору капітуляції". Організатори кажуть, що зі сцени Майдану виступлять учасники протестів кінця 2013 – початку 2014 років, ветерани АТО, громадські діячі – вони нагадають, як починалася Революція та про її ідеали.

Частина людей гріються у "Глобусі", як "у кращі майданівські часи" (фото 24 каналу, Марія Писаренко):

Журналісти 24 каналу помітили серед учасників акції колишніх бранців Кремля Павла Гриба та Володимира Балуха.

Також вже відомо, що активісти на Майдані анонсували похід під Офіс Президента 8 грудня – у переддень зустрічі "нормандської четвірки".

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