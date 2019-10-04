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      У Німеччині застрелили зебру, яка втекла з цирку: фото, відео

      3 Читать новость на русском
      У Німеччині зебра втекла з цирку
      У Німеччині зебра втекла з цирку / Скріншот з відео

      Під німецьким містом Тессін поліцейські застрелили зебру, яка втекла з цирку.

      За інформацією BBC, втечу здійснили дві тварини. Одну вдалось схопили та повернути до цирку. Однак, інша виявилася спритнішою. Через кілька годин її помітили на автотрасі поблизу міста.

      До слова: На Черкащині власник алабаїв тероризує усе село

      Зебра зробила хаос на дорозі – пошкодила автівки та призвела до аварії.

      зебра німеччина автобан
      Одну зебру вдалось спіймати

      зебра німеччина
      Зебра вибігла на автобан

      На місце події викликали поліцейських. Але тварина так від них втікала, що пошкодила поліцейську машину і травмувала правоохоронця. Поліція заблокувала рух трасою та викликала на допомогу дресувальника цирку. Однак той теж не допоміг.

      зебра німеччина
      Через інцидент трапилась аварія

      зебра німеччина
      Затори через зебру-втікачку

      Уже потім приїхала служба порятунку тварин і застрелила тварину. Чому зебру не приспали, а вбили – в поліції не пояснюють.

      Зебра вистрибнула на автобан у Німеччині:

       

      blog_ava
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      3 жовтня
      1120
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Поліція Аварії та ДТП Світ тварин
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