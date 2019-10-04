У Німеччині застрелили зебру, яка втекла з цирку: фото, відео
Під німецьким містом Тессін поліцейські застрелили зебру, яка втекла з цирку.
За інформацією BBC, втечу здійснили дві тварини. Одну вдалось схопили та повернути до цирку. Однак, інша виявилася спритнішою. Через кілька годин її помітили на автотрасі поблизу міста.
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Зебра зробила хаос на дорозі – пошкодила автівки та призвела до аварії.
Одну зебру вдалось спіймати
Зебра вибігла на автобан
На місце події викликали поліцейських. Але тварина так від них втікала, що пошкодила поліцейську машину і травмувала правоохоронця. Поліція заблокувала рух трасою та викликала на допомогу дресувальника цирку. Однак той теж не допоміг.
Через інцидент трапилась аварія
Затори через зебру-втікачку
Уже потім приїхала служба порятунку тварин і застрелила тварину. Чому зебру не приспали, а вбили – в поліції не пояснюють.
Зебра вистрибнула на автобан у Німеччині: