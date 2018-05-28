У Парижі хлопець, наче людина-павук, видерся на 4-й поверх, аби врятувати дитину: героїчне відео

Людина-павук 18-ого округу – так у Парижі охрестили 22-річного Мамуда Гассама. А все через те, що він без жодної страховки виліз на четвертий поверх будівлі, аби врятувати дитину, яка мало не зірвалася вниз.

На відео видно, що чотирирічний хлопчик з останніх сил тримається за поручні, щоб не впасти.

Читайте також: У Львові водій автобуса врятував дівчині життя: в мережі всі захоплюються його вчинком

Тим часом Мамуд швидко піднімається нагору і підхоплює малюка. Ці кадри миттєво розлетілися соцмережами. Лише за добу вони набрали більше семи мільйонів переглядів.

Відео, як Мамуд Гассам врятував дитину

Гассам – іммігрант з Малі, і приїхав у столицю Франції у пошуках нового життя. Уряд вже пообіцяв, що за героїчний вчинок хлопця буде всіляко його підтримувати.

Президент країни Еммануель Макрон особисто зустрівся з Мамуда у Єлисейському палаці і пообіцяв рятівнику громадянство. Крім того, Макрон також додав, що малієць може влаштуватися на роботу пожежником.

Відео: Мамуд Гассан на зустрічі з Еммануелем Макроном

Після порятунку, батька хлопчика допитала поліція. Правоохоронці вважають, що він залишив дитину без догляду. Матері на той час у Парижі не було.