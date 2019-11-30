У пасажирському багажі в "Борисполі" знайшли гранату: подробиці, фото

Зброю намагався вивезти з України 36-річний житель Донецька. У його сумці знайшли гранату Ф–1 та запал до неї. В аеропорт відразу викликали вибухотехніків та правоохоронців.

Пасажир, у валізі якого знайшли гранату, збирався летіти рейсом Київ – Хургада. Про це інформує пресслужба Нацполіції Київської області.

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Його затримали поліцейські та вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство поки встановлює, для чого чоловік зберігав гранату та збирався вивезти її до Єгипту.

За фактом інциденту вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку інкримінують незаконне зберігання зброї.

Йому загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.