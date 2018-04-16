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У Порошенка назвали причини, які не дають розірвати договір про дружбу з Росією

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Луценко пояснила, чому не можна розірвати договір про дружбу з Росією
Луценко пояснила, чому не можна розірвати договір про дружбу з Росією / Фото з відкритих джерел

Договір "Про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією" не може бути повністю денонсований через дві причини.

Про це заявила представник президента у Верховні Раді, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає "Укрінформ".

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"Не йде мова про денонсацію договору в цілому з двох причин. Одна з них, наприклад, – це розділ договору, в якому сказано про міжнародно визнані кордони України, що Крим – це територія України, що неконтрольованих 400 кілометрів – це кордони України. Ми б хотіли цей розділ залишити в обов'язковому порядку", – розповіла політик.

Народна депутатка зазначила, що у договорі є розділи, за якими Україна спільно з Росією має вживати заходи щодо Чорнобильської катастрофи, і обидві країни є спільно відповідальними за це.

Також є розділ про підтримку і визнання мов меншин, української і російської мов. Цей розділ обов'язково має залишитися, бо якщо ми розірвемо цей розділ договору, посилиться утиск українського населення в Росії, україномовного населення в Криму,
– пояснила Луценко.

За її словами, усі ці розділи необхідні у тому випадку, якщо Україна захоче звертатися до міжнародних судів та інших інстанцій щодо захисту позицій України та українців.

Нагадаємо, 12 квітня Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про "дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією"

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Україна – Росія Законодавство Анексія Криму Чорнобиль мовне питання Ірина Луценко
Джерело: 24 Канал
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