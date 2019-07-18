У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського роздавати друге громадянство

Володимир Зеленський запропонував видавати українські паспорти етнічним українцям, які живуть за кордоном. Якщо росіяни отримають громадянство, то Кремль його визнавати не буде.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що росіяни, які захочуть отримати український паспорт, все одно залишаться громадянами РФ, бо Москва не визнає подвійного громадянства, пише ТАСС.

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Пєсков не зміг сказати, скільки громадян РФ можуть скористатися пропозицією президента України.

Я не думаю, що є якісь розрахунки. Можна прогнозувати, але ці цифри матимуть відносний характер,

– вважає Пєсков.

Тож росіяни і надалі залишатимуться громадянами РФ з усіма правами та обов'язками.

Володимир Зеленський вже доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм, який дозволить етнічним українцям отримувати друге громадянство – України. Отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах.

Тим часом, президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким збільшується кількість громадян України, що можуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою. МЗС України рішуче засудило указ лідера країни-агресора.

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