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      У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського роздавати друге громадянство

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      Президент РФ Володимир Путін
      Президент РФ Володимир Путін / tass.ru

      Володимир Зеленський запропонував видавати українські паспорти етнічним українцям, які живуть за кордоном. Якщо росіяни отримають громадянство, то Кремль його визнавати не буде.

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що росіяни, які захочуть отримати український паспорт, все одно залишаться громадянами РФ, бо Москва не визнає подвійного громадянства, пише ТАСС.

      До слова: Зеленський дав громадянство України 9 іноземцям: хто вони

      Пєсков не зміг сказати, скільки громадян РФ можуть скористатися пропозицією президента України.

      Я не думаю, що є якісь розрахунки. Можна прогнозувати, але ці цифри матимуть відносний характер,
      – вважає Пєсков.

      Тож росіяни і надалі залишатимуться громадянами РФ з усіма правами та обов'язками.

      Володимир Зеленський вже доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм, який дозволить етнічним українцям отримувати друге громадянство – України. Отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах.

      Тим часом, президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким збільшується кількість громадян України, що можуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою. МЗС України рішуче засудило указ лідера країни-агресора.

      Важливо: У Мінську домовилися про нове перемир’я на Донбасі та обмін полоненими: нові деталі

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський Законодавство
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