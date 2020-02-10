У Раду пройде ще один мажоритарник з Харківщини: хто може потрапити в парламент

У неділю, 15 березня, на Харківщині пройдуть проміжні вибори народного депутата України по 179-му округу. Станом на 10 лютого Центральна виборча комісія вже зареєструвала 10 потенційних кандидатів на потрапляння у парламент.

Шістьох з них було зареєстровано під час засідання у понеділок, 10 лютого, решту – раніше, повідомляє Центральна виборча комісія.

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Кандидати у народні депутати по округу №179:

Алєксєйчук Вікторія – "Слуга народу" :

43-річна уродженка міста Дружківка Донецької області, нині проживає у Харкові, тимчасово не працює;

: 43-річна уродженка міста Дружківка Донецької області, нині проживає у Харкові, тимчасово не працює; Діденко Олександр – "Опозиційна платформа – За життя" :

37-річний уродженець Милівки Харківської області, проживає у Лозовій, займається підприємницькою діяльністю;

: 37-річний уродженець Милівки Харківської області, проживає у Лозовій, займається підприємницькою діяльністю; Єгорова-Луценко Тетяна – самовисуванка :

36-річна уродженка міста Лозова Харківської області, проживає у Харкові, старша наукова співробітниця НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України;

: 36-річна уродженка міста Лозова Харківської області, проживає у Харкові, старша наукова співробітниця НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України; Кирпичева Каміля – "Власна сила" :

47-річна уродженка Макіївки Донецької області, проживає у Харкові, займається адвокатською діяльністю;

: 47-річна уродженка Макіївки Донецької області, проживає у Харкові, займається адвокатською діяльністю; Кошулько Сергій – "Народна програма Вадима Чорного" :

60-річний уродженець Донецька, проживає у Дніпрі, пенсіонер;

: 60-річний уродженець Донецька, проживає у Дніпрі, пенсіонер; Оксеня Кирило – самовисуванець :

30-річний уродженець Дніпропетровська, нині проживає у Харкові, директор ТОВ "Винім", що займається торгівлею зерном, насінням, кормами тощо;

: 30-річний уродженець Дніпропетровська, нині проживає у Харкові, директор ТОВ "Винім", що займається торгівлею зерном, насінням, кормами тощо; Федоренко Ігор – "Нове життя" :

45-річний уродженець Києва, де нині і проживає, тимчасово не працює;

: 45-річний уродженець Києва, де нині і проживає, тимчасово не працює; Хархаліс Галина – "Всеукраїнська козацька партія" :

38-річна уродженка села Стрільбичі Львівської області, проживає у Львові, тимчасово не працює;

: 38-річна уродженка села Стрільбичі Львівської області, проживає у Львові, тимчасово не працює; Швайка Ігор – ВО "Свобода" :

43-річний уродженець Республіки Калмикія, Росія, що нині проживає у місті Люботині Харківської області, директор ТОВ "Медіа-центр "Голос Свобода";

: 43-річний уродженець Республіки Калмикія, Росія, що нині проживає у місті Люботині Харківської області, директор ТОВ "Медіа-центр "Голос Свобода"; Шейбут Денис – "Народна сила":

41-річний уродженець Донецька, проживає у Києві, викладає Міжрегіональній академії управління персоналом.

Чому на Харківщині пройдуть проміжні вибори?Під час позачергових парламентських виборів у 2019 році перемогу на цьому окрузі здобув Олексій Кучер. Втім його місце у парламенті звільнилося після того, як президнт призначив його головою Харківської ОДА.