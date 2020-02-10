У Раду пройде ще один мажоритарник з Харківщини: хто може потрапити в парламент
У неділю, 15 березня, на Харківщині пройдуть проміжні вибори народного депутата України по 179-му округу. Станом на 10 лютого Центральна виборча комісія вже зареєструвала 10 потенційних кандидатів на потрапляння у парламент.
Шістьох з них було зареєстровано під час засідання у понеділок, 10 лютого, решту – раніше, повідомляє Центральна виборча комісія.
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Кандидати у народні депутати по округу №179:
- Алєксєйчук Вікторія – "Слуга народу":
43-річна уродженка міста Дружківка Донецької області, нині проживає у Харкові, тимчасово не працює;
- Діденко Олександр – "Опозиційна платформа – За життя":
37-річний уродженець Милівки Харківської області, проживає у Лозовій, займається підприємницькою діяльністю;
- Єгорова-Луценко Тетяна – самовисуванка:
36-річна уродженка міста Лозова Харківської області, проживає у Харкові, старша наукова співробітниця НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України;
- Кирпичева Каміля – "Власна сила":
47-річна уродженка Макіївки Донецької області, проживає у Харкові, займається адвокатською діяльністю;
- Кошулько Сергій – "Народна програма Вадима Чорного":
60-річний уродженець Донецька, проживає у Дніпрі, пенсіонер;
- Оксеня Кирило – самовисуванець:
30-річний уродженець Дніпропетровська, нині проживає у Харкові, директор ТОВ "Винім", що займається торгівлею зерном, насінням, кормами тощо;
- Федоренко Ігор – "Нове життя":
45-річний уродженець Києва, де нині і проживає, тимчасово не працює;
- Хархаліс Галина – "Всеукраїнська козацька партія":
38-річна уродженка села Стрільбичі Львівської області, проживає у Львові, тимчасово не працює;
- Швайка Ігор – ВО "Свобода":
43-річний уродженець Республіки Калмикія, Росія, що нині проживає у місті Люботині Харківської області, директор ТОВ "Медіа-центр "Голос Свобода";
- Шейбут Денис – "Народна сила":
41-річний уродженець Донецька, проживає у Києві, викладає Міжрегіональній академії управління персоналом.
Чому на Харківщині пройдуть проміжні вибори?Під час позачергових парламентських виборів у 2019 році перемогу на цьому окрузі здобув Олексій Кучер. Втім його місце у парламенті звільнилося після того, як президнт призначив його головою Харківської ОДА.