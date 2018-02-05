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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

У Росії масово поламалися літаки через негоду

00:20, сьогодні 1607 Читать новость на русском
Літак компанії
Літак компанії "Аерофлот" зимою / Соцмережі

Упродовж минулих вихідних внаслідок негоди 19 літаків російської авіакомпанії "Аерофлот" зазнали пошкоджень. Причина – сніг і лід на взлітно посадкових смугах.

Про це повідомляє інформаційна агенція РБК з посиланням на представників "Аерофлоту".

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Крім того, у компанії розкритикували працівників аеропортів за "неякісну чистку злітно-посадкових смуг під час снігопадів у Росії".

Так, за словами одного зі співрозмовників, під час гальмування літаків після посадки тяга двигунів всмоктувала лід або сніг, які залишалися на злітно-посадковій смузі внаслідок неякісного прибирання, і це призводить до того, що лопатки двигуна пошкоджуються.

Також підкреслюється, що таке пошкодження хоча і здається незначним, але в такому вигляді літак не може експлуатуватися, а термін ремонту може скласти кілька днів.

До слова, інші авіакомпанії у коментарі ресурсу переконують, що такі інциденти зимою "не є чимось унікальним".

За минулі вихідні в Москві випало 122% місячної норми опадів. У підсумку снігопади столиці Росії стали найпотужнішими за всю історію метеоспостережень. Внаслідок негоди відбувалися масові затримки та скасування авіарейсів.

Теги: Новини Росії авіація Погода
Джерело: 24 Канал
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