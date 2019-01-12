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      У Росії подорожчали яйця, їх почали продавати "дев'ятками": фотофакт

      426 Читать новость на русском
      У Росії почали продавати яйця по 9 штук в упаковці
      У Росії почали продавати яйця по 9 штук в упаковці / фото з відкритих джерел

      Після Нового року росіяни виявили, що поряд зі звичними упаковками по 10 яєць на полицях їхніх магазинів з'явилися упаковки по 9 штук. Це напряму може бути пов'язано із їх здорожчанням.

      Про це інформує російська служба BBC.

      Читайте також: Російська економіка проти Путіна

      За рік курячі яйця додали в ціні на 26%, повідомляє Росстат. Більше них з харчових продуктів, перерахованих в останньому звіті агентства, подорожчав лише цукор: на 28% з грудня 2017 року по грудень 2018-го.

      Все, що ви хотіли знати про офіційну інфляцію в 4%: Яйця в Росії почали продавати дев'ятками. За рік вони подорожчали на 26%,
      – пишуть користувачі соцмереж.

      Так, знімок із нестандартною упавкою яєць розмістили на одному із розважальних російських сайтів.

      "Дев'яток яєць, будь ласка", – жартує автор допису.

      Представник рітейлера "ТД Інтерторг" Лірін Суслова підтвердила, що в магазинах мережі дійсно продаються яйця, розфасовані по 9 штук. Вартість подібної упаковки становить 64,9 рубля (майже 1 долар США).

      У соцмережах активно обговорюють нововведення російських маркетологів.

      Що таке інфляція?Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг.

      Інфляція буває: нормальна – до 5% за рік; помірна – до 10% за рік; галопуюча – більше 10% за рік; гіперінфляція – більше 50% за місяць.

      Також вона може бути відкрита – яку не стримують, або подавлена (латентна) – коли держава контролює ціни.

      Теги: Новини Росії Інфляція Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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