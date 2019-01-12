У Росії подорожчали яйця, їх почали продавати "дев'ятками": фотофакт
Після Нового року росіяни виявили, що поряд зі звичними упаковками по 10 яєць на полицях їхніх магазинів з'явилися упаковки по 9 штук. Це напряму може бути пов'язано із їх здорожчанням.
Про це інформує російська служба BBC.
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За рік курячі яйця додали в ціні на 26%, повідомляє Росстат. Більше них з харчових продуктів, перерахованих в останньому звіті агентства, подорожчав лише цукор: на 28% з грудня 2017 року по грудень 2018-го.
Все, що ви хотіли знати про офіційну інфляцію в 4%: Яйця в Росії почали продавати дев'ятками. За рік вони подорожчали на 26%,
– пишуть користувачі соцмереж.
Так, знімок із нестандартною упавкою яєць розмістили на одному із розважальних російських сайтів.
"Дев'яток яєць, будь ласка", – жартує автор допису.
Представник рітейлера "ТД Інтерторг" Лірін Суслова підтвердила, що в магазинах мережі дійсно продаються яйця, розфасовані по 9 штук. Вартість подібної упаковки становить 64,9 рубля (майже 1 долар США).
У соцмережах активно обговорюють нововведення російських маркетологів.
Що таке інфляція?Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг.
Інфляція буває: нормальна – до 5% за рік; помірна – до 10% за рік; галопуюча – більше 10% за рік; гіперінфляція – більше 50% за місяць.
Також вона може бути відкрита – яку не стримують, або подавлена (латентна) – коли держава контролює ціни.