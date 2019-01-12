У Росії подорожчали яйця, їх почали продавати "дев'ятками": фотофакт

Після Нового року росіяни виявили, що поряд зі звичними упаковками по 10 яєць на полицях їхніх магазинів з'явилися упаковки по 9 штук. Це напряму може бути пов'язано із їх здорожчанням.

Про це інформує російська служба BBC.

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За рік курячі яйця додали в ціні на 26%, повідомляє Росстат. Більше них з харчових продуктів, перерахованих в останньому звіті агентства, подорожчав лише цукор: на 28% з грудня 2017 року по грудень 2018-го.

Все, що ви хотіли знати про офіційну інфляцію в 4%: Яйця в Росії почали продавати дев'ятками. За рік вони подорожчали на 26%,

– пишуть користувачі соцмереж.

Так, знімок із нестандартною упавкою яєць розмістили на одному із розважальних російських сайтів.

"Дев'яток яєць, будь ласка", – жартує автор допису.

Представник рітейлера "ТД Інтерторг" Лірін Суслова підтвердила, що в магазинах мережі дійсно продаються яйця, розфасовані по 9 штук. Вартість подібної упаковки становить 64,9 рубля (майже 1 долар США).

У соцмережах активно обговорюють нововведення російських маркетологів.

Всё, что вы хотели знать про официальную инфляцию в 4%:



Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%



https://t.co/QjIoEsLn0H — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 10 січня 2019 р.

Когда в магазин завезли яйца по 65/десяток pic.twitter.com/MEvBHK5S8b — Иностранный агент (@debri__32) 11 січня 2019 р.

Что бл@ть за дела, - молоко 0,9. кефир 0,7. Сахар 900 г. Щас яйца по 9 штук.

Видимость благополучия, и нулевой инфляции. — Донна Розза (@symcin) 11 січня 2019 р.

Видел яйца в упаковке по 10 штук, но мелкие, а по 9 штук такие же. А цена такая же. Эффективные менеджеры. — Геннадий Ерёмин (@camdeputat) 11 січня 2019 р.

В России начали продавать яйца по девять штук в упаковкеhttps://t.co/kAKRS6iD6w pic.twitter.com/LBb6duDxif — Накануне.RU (@nakanuneru) 11 січня 2019 р.

Що таке інфляція?Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг.



Інфляція буває: нормальна – до 5% за рік; помірна – до 10% за рік; галопуюча – більше 10% за рік; гіперінфляція – більше 50% за місяць.



Також вона може бути відкрита – яку не стримують, або подавлена (латентна) – коли держава контролює ціни.